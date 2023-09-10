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В августе Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США втрое

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В августе Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию до 920 тыс. т, что в три раза больше, чем поставил ближайший конкурент — Соединённые Штаты.
В августе Россия увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, обогнав США втрое
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской таможни.

Согласно информации, в августе Бразилия увеличила в 2,1 раза закупку российских нефтепродуктов, а стоимость импорта выросла до рекордных $672,8 млн.

В тройку лидеров крупнейших поставщиков нефтепродуктов в Бразилию вошли также США и Индия.

Ранее стало известно, что товарооборот Мексики и России в июне достиг рекордных $324 млн, увеличившись на 17% в годовом выражении.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что между Россией и Турцией растёт товарооборот, по итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных показателей.

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