В июне товарооборот России и Мексики достиг $324 млн

Товарооборот Мексики и России в июне достиг рекордных $324 млн, увеличившись на 17% в годовом выражении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Мексики.

Экспорт мексиканских товаров в Россию увеличился в 1,4 раза — до $2 млн. Импорт Мексики российских продуктов вырос на 17% — до $322 млн.

Ранее глава российского Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в текущем году превысит плановые $200 млрд.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что между Россией и Турцией растёт товарооборот, по итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных показателей.