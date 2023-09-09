В июне товарооборот России и Мексики достиг $324 млн
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы Мексики.
Экспорт мексиканских товаров в Россию увеличился в 1,4 раза — до $2 млн. Импорт Мексики российских продуктов вырос на 17% — до $322 млн.
Ранее глава российского Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что товарооборот России и Китая в текущем году превысит плановые $200 млрд.
Также российский президент Владимир Путин заявил, что между Россией и Турцией растёт товарооборот, по итогам 2022 года он увеличился на 86% и достиг рекордных показателей.