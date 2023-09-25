Миллер: Госдепу неизвестно о запрете Карлсону брать интервью у Путина

Госдепартамент США ничего не знает о том, что американскому журналисту Такеру Карлсону запретили брать интервью у российского лидера Владимира Путина.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, выступая на брифинге.

По его словам, ведомству неизвестно, о каких препятствиях со стороны Вашингтона говорит журналист, утверждая, что получил запрет на проведение интервью с Путиным.

«Я понятия не имею, о чём он говорит», — сказал Миллер, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Карлсон заявил в беседе со швейцарским изданием Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у Путина.