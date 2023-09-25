Блащак: ВС Польши получат американские вертолеты Apache в 2024 году

Первые вертолёты Apache американского производства поступят на вооружение польской армии уже в следующем году, сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

«Я хочу сообщить, что договорился с администрацией США, с министром обороны Ллойдом Остином, что уже в будущем году в форме лизинга в Войско польское будут поставлены вертолёты Apache из запасов сухопутных войск США», — приводит РИА Новости слова министра.

Он добавил, что польские лётчики уже проходят обучение пилотированию Apache на территории США. По словам Блащака, эти вертолёты будут размещены на востоке республики, рядом с границей с Белоруссией.

Также министр подчеркнул, что Варшава рассчитывает на короткие сроки поставок техники.

Ранее в Госдепе заявили, что США выдадут Польше заём в размере $2 млрд на модернизацию обороны.