Блащак: ВС Польши получат американские вертолеты Apache в 2024 году
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«Я хочу сообщить, что договорился с администрацией США, с министром обороны Ллойдом Остином, что уже в будущем году в форме лизинга в Войско польское будут поставлены вертолёты Apache из запасов сухопутных войск США», — приводит РИА Новости слова министра.
Он добавил, что польские лётчики уже проходят обучение пилотированию Apache на территории США. По словам Блащака, эти вертолёты будут размещены на востоке республики, рядом с границей с Белоруссией.
Также министр подчеркнул, что Варшава рассчитывает на короткие сроки поставок техники.
Ранее в Госдепе заявили, что США выдадут Польше заём в размере $2 млрд на модернизацию обороны.