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В Косове сообщили об обнаружении четвёртого погибшего в столкновениях с полицией

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Тело четвёртого погибшего в результате столкновений с полицией частично признанной республики Косово обнаружили на севере края, сообщил спецпрокурор республики Наим Абази.
В Косове сообщили об обнаружении четвёртого погибшего в столкновениях с полицией
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит агентство Tanjug.

«Тело ещё одного человека, который участвовал в столкновениях в селе Баньска, обнаружено сегодня», — говорится в публикации.

Таким образом, число погибших при столкновениях с косовской полицией возросло до четырёх.

Ранее находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовская полиция убила трёх сербов, ещё двое получили тяжёлые ранения.

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