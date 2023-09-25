В Косове сообщили об обнаружении четвёртого погибшего в столкновениях с полицией
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Его слова приводит агентство Tanjug.
«Тело ещё одного человека, который участвовал в столкновениях в селе Баньска, обнаружено сегодня», — говорится в публикации.
Таким образом, число погибших при столкновениях с косовской полицией возросло до четырёх.
Ранее находящиеся в подчинении НАТО «Силы для Косова» (KFOR) заявили о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.
Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовская полиция убила трёх сербов, ещё двое получили тяжёлые ранения.