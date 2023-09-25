Эфиопия запретила вывозить кофе из страны в любых количествах
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Об этом сообщило посольство России в Аддис-Абебе в официальном Telegram-канале.
«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещён вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — проинформировало посольство.
Также там рекомендовали уезжающим из Эфиопии учитывать введённый запрет во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.
Ранее сообщалось, что кабмин России ввёл запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря текущего года.