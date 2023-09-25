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Эфиопия запретила вывозить кофе из страны в любых количествах

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Таможенные власти Эфиопии ввели временный запрет на вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах.
Эфиопия запретила вывозить кофе из страны в любых количествах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило посольство России в Аддис-Абебе в официальном Telegram-канале.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещён вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — проинформировало посольство.

Также там рекомендовали уезжающим из Эфиопии учитывать введённый запрет во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.

Ранее сообщалось, что кабмин России ввёл запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря текущего года.

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