Эфиопия запретила вывозить кофе из страны в любых количествах

Таможенные власти Эфиопии ввели временный запрет на вывоз кофе из страны в любом виде и в любых количествах.

Об этом сообщило посольство России в Аддис-Абебе в официальном Telegram-канале.

«В связи с введением таможенными властями Эфиопии нового порядка временно запрещён вывоз авиапассажирами эфиопского кофе в любом виде и любых количествах», — проинформировало посольство.

Также там рекомендовали уезжающим из Эфиопии учитывать введённый запрет во избежание возникновения неприятных ситуаций в аэропорту.

Ранее сообщалось, что кабмин России ввёл запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 31 декабря текущего года.