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В ЕК призывали КНР работать над восстановлением зерновой сделки

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Первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис призвал Китай работать над восстановлением зерновой сделки.
В ЕК призывали КНР работать над восстановлением зерновой сделки
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании 10-го раунда диалога высокого уровня ЕС — КНР по экономике и торговле.

«ЕС и Китай должны повысить сотрудничество в работе по снижению долгового бремени и повышению продовольственной безопасности для самых слабых и бедных стран, в частности путём возвращения «Черноморской зерновой инициативы», — цитирует его ТАСС.

Ранее Домбровскис пожаловался на снижение покупательной способности Евросоюза из-за украинского конфликта.

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