RT провёл очные мастер-классы в Джакарте, мероприятия состоялись 23—24 сентября.

В рамках серии семинаров спикеры медиахолдинга рассказали индонезийским коллегам о правилах работы в ньюсруме, соблюдении дедлайнов, подготовке новостей для телевидения.

Также с участниками мастер-классов поделились, что важно знать при проверке информации и где искать яркие истории и видео.

Так, руководитель ньюсрума RT International Мария Зелеранская рассказала, как сделать выпуск новостей динамичным. Руководитель представительства RT в Республике Индонезия и странах АСЕАН Денис Болотский поделился секретами работы в дипломатическом журналистском пуле.

В свою очередь, глава ближневосточного бюро RT Мария Финошина провела воркшоп по работе корреспондента в поле, а шеф-продюсер видеоагентства Ruptly Мария Антоненко выступила с мастер-классом по созданию вирусных видео и верификации контента.

Режиссёр RT Documentary Артём Воробей поделился советами, как снимать документальные фильмы в зарубежных командировках.

В ближайшее время Школа RT также запустит для журналистов из стран АСЕАН специальный онлайн-курс на английском языке. Узнать подробности и подать заявку на участие можно на сайте.

Мастер-классы проводятся при поддержке Русского дома в Джакарте и Ассоциации выпускников российских вузов.

Как отметила посол России в Индонезии Людмила Воробьёва, на мероприятии присутствовало большое число индонезийцев.

«Как мне кажется, это очень важное и полезное мероприятие. И я уверена, что и индонезийцам очень важно и полезно узнать, как работает RT. И для наших журналистов тоже важно и полезно узнать про индонезийскую журналистику», — сказала она.

Ранее также сообщалось, что Школа RT совместно с национальным проектом «Наука и университеты» и оператором Десятилетия науки и технологий АНО «Национальные приоритеты» открывает приём заявок и запускает бесплатный образовательный онлайн-курс «Научпоп-журналистика». Проект создан для представителей студенческих СМИ, журналистов и людей, интересующихся наукой и технологиями.