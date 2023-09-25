Захарова: Россия скоро сделает заявление по высказываниям армянских властей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что российская сторона скоро сделает заявление по высказываниям армянских властей, которые вредят двусторонним отношениям.

По её словам, в Москве обратили внимание на целую серию не соответствующих действительности и идущих противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также другими официальными представителями Еревана.

«На это будет дан развёрнутый ответ в ближайшее время, буквально... в считаные минуты будет опубликовано соответствующее заявление Министерства иностранных дел России», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.