Захарова: Россия скоро сделает заявление по высказываниям армянских властей
- РИА Новости
По её словам, в Москве обратили внимание на целую серию не соответствующих действительности и идущих противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также другими официальными представителями Еревана.
«На это будет дан развёрнутый ответ в ближайшее время, буквально... в считаные минуты будет опубликовано соответствующее заявление Министерства иностранных дел России», — цитирует её ТАСС.
Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.