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Захарова: Россия скоро сделает заявление по высказываниям армянских властей

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» сообщила, что российская сторона скоро сделает заявление по высказываниям армянских властей, которые вредят двусторонним отношениям.
Захарова: Россия скоро сделает заявление по высказываниям армянских властей
  • РИА Новости

По её словам, в Москве обратили внимание на целую серию не соответствующих действительности и идущих противоходом в отношении развития двусторонних отношений заявлений, которые были сделаны премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также другими официальными представителями Еревана.

«На это будет дан развёрнутый ответ в ближайшее время, буквально... в считаные минуты будет опубликовано соответствующее заявление Министерства иностранных дел России», — цитирует её ТАСС.

Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.

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