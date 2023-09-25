Минобороны Латвии устанавливает причины потери связи с дроном на границе с Россией
- РИА Новости
Об этом сказал латвийский министр обороны Андрис Спрудс. Его слова приводит Der Spiegel.
Отмечается, что беспилотник пропал в ходе военных учений, которые проходили на выходных.
Как заявили в латвийских вооружённых силах, есть «высокая вероятность» того, что беспилотник приземлился на российской территории.
В сообщении говорится, что у беспилотника не было вооружения, он использовался в наблюдательных целях.
Минобороны Латвии намерено определить, какова техническая причина потери связи с дроном.
14 сентября сообщалось, что беспилотник НАТО провёл первый полёт для сбора данных над территорией Финляндии.