Узнать больше

Минобороны Латвии устанавливает причины потери связи с дроном на границе с Россией

Короткая ссылка
Министерство обороны Латвии устанавливает причины потери связи с беспилотником на границе с Россией.
Минобороны Латвии устанавливает причины потери связи с дроном на границе с Россией
  • РИА Новости

Об этом сказал латвийский министр обороны Андрис Спрудс. Его слова приводит Der Spiegel.

Отмечается, что беспилотник пропал в ходе военных учений, которые проходили на выходных. 

Как заявили в латвийских вооружённых силах, есть «высокая вероятность» того, что беспилотник приземлился на российской территории.

В сообщении говорится, что у беспилотника не было вооружения, он использовался в наблюдательных целях.

Минобороны Латвии намерено определить, какова техническая причина потери связи с дроном.

14 сентября сообщалось, что беспилотник НАТО провёл первый полёт для сбора данных над территорией Финляндии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить