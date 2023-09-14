Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полёт над Финляндией
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По данным блока, операцию проводил дрон RQ-4D, а миссия была назначена из-за того, что ВВС НАТО продолжают активизировать разведку на восточных границах в связи с украинским конфликтом.
Также утверждается, что полёт над Финляндией, который проходил 13 сентября, помог операторам NAGSF ознакомиться с новой местностью.
Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.