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Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полёт над Финляндией

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Беспилотник НАТО провёл первый полёт для сбора данных над территорией Финляндии. Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического альянса.
Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полёт над Финляндией
  • Gettyimages.ru

По данным блока, операцию проводил дрон RQ-4D, а миссия была назначена из-за того, что ВВС НАТО продолжают активизировать разведку на восточных границах в связи с украинским конфликтом.

Также утверждается, что полёт над Финляндией, который проходил 13 сентября, помог операторам NAGSF ознакомиться с новой местностью.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.

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