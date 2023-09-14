Разведывательный дрон НАТО впервые совершил полёт над Финляндией

Беспилотник НАТО провёл первый полёт для сбора данных над территорией Финляндии. Об этом говорится на официальном сайте Североатлантического альянса.

По данным блока, операцию проводил дрон RQ-4D, а миссия была назначена из-за того, что ВВС НАТО продолжают активизировать разведку на восточных границах в связи с украинским конфликтом.

Также утверждается, что полёт над Финляндией, который проходил 13 сентября, помог операторам NAGSF ознакомиться с новой местностью.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что НАТО может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.