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МИД: КНР надеется, что США и Вьетнам не спровоцируют гонку вооружений

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Китай надеется, что США и Вьетнам не будут провоцировать гонку вооружений, развивая военное сотрудничество, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
МИД: КНР надеется, что США и Вьетнам не спровоцируют гонку вооружений
  • РИА Новости

«Китай надеется, что соответствующие страны, развивая двусторонние отношения и военное сотрудничество, будут искренне соблюдать основные нормы международных отношений, откажутся от гегемонии и менталитета холодной войны, прекратят провоцировать конфронтацию и гонку вооружений», — приводит РИА Новости слова дипломата.

Он также выразил надежду на то, что США и Вьетнам не будут наносить ущерб миру в регионе.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с Вьетнамом по вопросу передачи крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества стран.

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