МИД: КНР надеется, что США и Вьетнам не спровоцируют гонку вооружений
- РИА Новости
«Китай надеется, что соответствующие страны, развивая двусторонние отношения и военное сотрудничество, будут искренне соблюдать основные нормы международных отношений, откажутся от гегемонии и менталитета холодной войны, прекратят провоцировать конфронтацию и гонку вооружений», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Он также выразил надежду на то, что США и Вьетнам не будут наносить ущерб миру в регионе.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с Вьетнамом по вопросу передачи крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества стран.