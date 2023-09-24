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Hindustan Times: Boeing может поставить Индии ещё шесть самолётов P-8I

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Американская компания Boeing может поставить Индии ещё шесть самолётов морского наблюдения P-8I, сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя компании.

«Мы продолжаем переговоры с ВМС Индии о возможном заказе дополнительных самолётов P-8I», — сказал Дэн Джиллиан, вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам бизнес-подразделения Boeing Defense, Space & Security.

По его словам, 12 уже имеющихся у Индии машин хорошо работают и налетали более 40 тыс. часов за десять лет.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена ведёт переговоры с Вьетнамом по вопросу передачи крупнейшего пакета вооружения в истории сотрудничества стран.

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