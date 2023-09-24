Эрдоган и Алиев откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани

Президенты Турции и Азербайджана Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев примут участие в церемонии закладки камня газопровода и откроют военно-производственный комплекс в Нахичевани.

Об этом сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.

«Будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, а также состоится обмен мнениями по текущим вопросам региональной и глобальной повестки, в первую очередь по событиям в Карабахе», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в рамках визита планируется участие в церемонии закладки первого камня газопровода Ыгдыр — Нахчыван и открытия модернизированного военно-производственного комплекса «Нахчыван».

Ранее Алиев заявил, что после проведения антитеррористической операции в Нагорном Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном.