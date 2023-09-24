Дуда: Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

Варшава подготовила транзитные коридоры для украинского зерна.

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.

Дуда отметил, что благодаря работе фермеров страна самодостаточна и не нуждается в зерне с Украины, однако другим странам зерно необходимо.

«В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи», — приводит УНИАН его слова в эфире TVP1.

Ранее журналист CNN Люк Макги заявил, что конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России.