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Дуда: Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

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Варшава подготовила транзитные коридоры для украинского зерна.
Дуда: Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна
  • AP
  • © Andrew Kravchenko

Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.

Дуда отметил, что благодаря работе фермеров страна самодостаточна и не нуждается в зерне с Украины, однако другим странам зерно необходимо.

«В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы стараемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи», — приводит УНИАН его слова в эфире TVP1.

Ранее журналист CNN Люк Макги заявил, что конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России.

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