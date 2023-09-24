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Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Румынии

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Взрыв произошёл в многоквартирном доме в румынском городе Сибиу, два человека погибли.
Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Румынии
  • Gettyimages.ru
  • © BrianAJackson

Об этом сообщил пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям Сибиу Андрей Штефан.

«В городе Сибиу произошёл взрыв, за которым последовал пожар в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома... На данный момент обнаружены двое погибших», — цитирует его РИА Новости.

Около 20 человек были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что в Румынии начали обсуждение возможной эвакуации жителей сёл напротив украинских портов над Дунаем из-за угрозы падения осколков дронов и ракет.

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