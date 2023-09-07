В Румынии начали обсуждение эвакуации жителей сёл напротив украинских портов

В Румынии начали обсуждение возможной эвакуации жителей сёл напротив украинских портов над Дунаем из-за угрозы падения осколков дронов и ракет.

Об этом сообщает портал Digi24.

Мэр коммуны Чаталкиой заявил, что обсудил с главой Минобороны вопрос возможного переселения жителей села Плауру, находящегося неподалёку от Измаила.

Он предложил предоставить местным жителям выбор: переехать в более безопасный район с учётом обеспечения государством жилья и питания по аналогии с системой помощи украинским беженцам или остаться.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Измаиле.

Также власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры.