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В Румынии начали обсуждение эвакуации жителей сёл напротив украинских портов

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В Румынии начали обсуждение возможной эвакуации жителей сёл напротив украинских портов над Дунаем из-за угрозы падения осколков дронов и ракет.
В Румынии начали обсуждение эвакуации жителей сёл напротив украинских портов
  • Gettyimages.ru
  • © Siempreverde22

Об этом сообщает портал Digi24.

Мэр коммуны Чаталкиой заявил, что обсудил с главой Минобороны вопрос возможного переселения жителей села Плауру, находящегося неподалёку от Измаила.

Он предложил предоставить местным жителям выбор: переехать в более безопасный район с учётом обеспечения государством жилья и питания по аналогии с системой помощи украинским беженцам или остаться.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Измаиле.

Также власти Днепропетровской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры.

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