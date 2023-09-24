Бывший депутат Бундестага Акен: ФРГ следует прекратить поставки оружия ВСУ

Экс-депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка оружия Запада не помогла достичь Киеву никаких результатов, поэтому необходимо её прекратить.

Об этом сообщает телеканал Phoenix.

Как передаёт РИА Новости, по его словам, нужно понять, что концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе украинской стороны «настал конец».

«Да, это был план А, но мы должны от него отказаться», — сказал ван Акен.

Он отметил, что ФРГ необходимо подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что поставка Соединёнными Штатами оперативно-тактических ракет ATACMS Вооружённым силам Украины может побудить Германию отправить Киеву ракеты дальнего действия Taurus.