Бывший депутат Бундестага Акен: ФРГ следует прекратить поставки оружия ВСУ
Об этом сообщает телеканал Phoenix.
Как передаёт РИА Новости, по его словам, нужно понять, что концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе украинской стороны «настал конец».
«Да, это был план А, но мы должны от него отказаться», — сказал ван Акен.
Он отметил, что ФРГ необходимо подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что поставка Соединёнными Штатами оперативно-тактических ракет ATACMS Вооружённым силам Украины может побудить Германию отправить Киеву ракеты дальнего действия Taurus.