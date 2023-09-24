МИД Филиппин заявил о стремлении развивать многоуровневые отношения с Россией

Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил, что его страна настроена более активно развивать сотрудничество с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, две страны связывает большое число соглашений и главное — понять, как можно более эффективно реализовать их.

«Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперёд», — подчеркнул Манало.

В июне замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Владимир Потешкин обсудил с послом Филиппин Игорем Байленом возобновление авиасообщения между странами.