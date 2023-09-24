Узнать больше

МИД Филиппин заявил о стремлении развивать многоуровневые отношения с Россией

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Филиппин Энрике Манало заявил, что его страна настроена более активно развивать сотрудничество с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, две страны связывает большое число соглашений и главное — понять, как можно более эффективно реализовать их.

«Нашим чиновникам, вероятно, следует проводить больше обменов мнениями, больше встреч, чтобы изучить то, как мы можем двигаться вперёд», — подчеркнул Манало.

В июне замруководителя Федерального агентства воздушного транспорта России Владимир Потешкин обсудил с послом Филиппин Игорем Байленом возобновление авиасообщения между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить