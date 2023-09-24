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Маккарти решил оставить $300 млн на обучение ВСУ в законопроекте по обороне

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Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Кевин Маккарти решил не исключать $300 млн, предназначенных на обучение украинской армии.

Об этом сообщает издание The Hill.

Как отмечается в материале, он руководствовался тем, что законопроект о финансировании Госдепартамента включает в себя средства для Украины, а позже Палата представителей, как ожидается, проведёт единое процедурное голосование сразу по четырём законопроектам об ассигнованиях на деятельность различных правительственных структур, включая Госдепартамент и Пентагон.

Ранее журналист Punchbowl Джейк Шерман заявил, что Маккарти попытается исключить $300 млн, предназначенных для обучения ВСУ, из законопроекта об ассигнованиях на оборону на следующий финансовый год, который начинается 1 октября.

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