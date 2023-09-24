Telegraph: антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце в Лондоне

Участники движения Republic, которое выступает против монархии, организовали акцию протеста в Букингемском дворце.

Об этом сообщает Telegraph.

Как отмечается в материале, антимонархисты пробрались в Букингемский дворец, притворившись туристами, и сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью «Не мой король».

Уточняется, что акция длилась «считанные секунды», после чего служба безопасности задержала шестерых его участников и вывела их через главные ворота.

В мае лондонская полиция провела в центре города масштабные аресты в связи с протестными акциями антимонархистов.

Люди были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.