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Telegraph: антимонархисты провели акцию протеста в Букингемском дворце в Лондоне

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Участники движения Republic, которое выступает против монархии, организовали акцию протеста в Букингемском дворце.

Об этом сообщает Telegraph.

Как отмечается в материале, антимонархисты  пробрались в Букингемский дворец, притворившись туристами, и сфотографировались в Большом зале в футболках с надписью «Не мой король».

Уточняется, что акция длилась «считанные секунды», после чего служба безопасности задержала шестерых его участников и вывела их через главные ворота.

В мае лондонская полиция провела в центре города масштабные аресты в связи с протестными акциями антимонархистов.

Люди были задержаны по обвинению в нарушении общественного порядка.

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