ЦТАК: Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину выразил надежду на крепкое сотрудничество
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как передаёт РИА Новости, Ким Чен Ын направил Си Цзиньпину благодарность за тёплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР.
Он выразил уверенность в том, что два государства будут в тесном контакте развивать сотрудничество.
В июле Ким Чен Ын устроил приём для партийно-правительственной делегации Китая во главе с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии страны, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном.