ЦТАК: Ким Чен Ын в письме Си Цзиньпину выразил надежду на крепкое сотрудничество

Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании председателю КНР Си Цзиньпину выразил надежду на развитие сотрудничества с Пекином.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передаёт РИА Новости, Ким Чен Ын направил Си Цзиньпину благодарность за тёплые поздравления по случаю 75-й годовщины основания КНДР.

Он выразил уверенность в том, что два государства будут в тесном контакте развивать сотрудничество.

В июле Ким Чен Ын устроил приём для партийно-правительственной делегации Китая во главе с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии страны, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном.