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Саудовская Аравия заявила о готовности продолжать посредничество по Украине

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Власти Саудовской Аравии готовы продолжать прилагать посреднические усилия для урегулирования украинского конфликта.

Такое заявление сделал министр иностранных дел страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

В рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН он отметил, что необходимо приложить большие усилия, чтобы мирным путём решить конфликт на Украине.

«Мы готовы продолжить посреднические усилия для решения конфликта на Украине», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси предложил посредничество в урегулировании украинского кризиса.

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