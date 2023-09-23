Саудовская Аравия заявила о готовности продолжать посредничество по Украине
Такое заявление сделал министр иностранных дел страны принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.
В рамках выступления на Генеральной Ассамблее ООН он отметил, что необходимо приложить большие усилия, чтобы мирным путём решить конфликт на Украине.
«Мы готовы продолжить посреднические усилия для решения конфликта на Украине», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси предложил посредничество в урегулировании украинского кризиса.