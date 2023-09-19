Президент Ирана Раиси предложил посредничество в разрешении конфликта на Украине

Президент Ирана Эбрагим Раиси выступил против конфликта на Украине и предложил посредничество в его урегулировании.

Его слова приводит Newsweek.

По словам Раиси, в Тегеране неоднократно заявляли о готовности выступить посредником с целью прекращения боевых действий между Россией и Украиной.

Также иранский президент заявил о дестабилизирующей роли Соединённых Штатов, которые предоставляют Киеву большие объёмы военной помощи вместо продвижения мирной повестки.

В июле 2022 года советник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Россия проводит более мудрую политику в мире, чем страны Запада.