Президент Ирана Раиси предложил посредничество в разрешении конфликта на Украине
Его слова приводит Newsweek.
По словам Раиси, в Тегеране неоднократно заявляли о готовности выступить посредником с целью прекращения боевых действий между Россией и Украиной.
Также иранский президент заявил о дестабилизирующей роли Соединённых Штатов, которые предоставляют Киеву большие объёмы военной помощи вместо продвижения мирной повестки.
В июле 2022 года советник верховного и духовного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил, что Россия проводит более мудрую политику в мире, чем страны Запада.