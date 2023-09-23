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ЦПВС: авиация коалиции 10 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

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Возглавляемая Соединёнными Штатами международная коалиция за сутки десять раз нарушила протоколы деконфликтации, связанные с несогласованными полётами беспилотников в Сирии.

Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«За сутки со стороны коалиции зафиксировано десять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полётами беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

Он добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 14 нарушений истребителями F-35, F-16, Typhoon, Rafale и беспилотниками MQ-1C коалиции.

9 сентября истребители и дроны международной коалиции во главе с США 23 раза создавали опасные ситуации в воздушном пространстве Сирии.

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