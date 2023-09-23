Лавров ответил на заявление США о беспилотниках Ирана в зоне СВО
- РИА Новости
Он отметил, что российская сторона в рамках выступления на ГА ООН перечисляла множество заявлений разных деятелей, которые не имеют под собой никаких фактов, а Иран также неоднократно комментировал поставки БПЛА.
«Они просили: «Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон». Поэтому я не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах», — сказал Лавров.
6 июля постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что утверждения Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.