Лавров ответил на заявление США о беспилотниках Ирана в зоне СВО

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на заявление Вашингтона о том, что Иран якобы поставил дроны России для использования в спецоперации, указав на отсутствие каких-либо доказательств.

Он отметил, что российская сторона в рамках выступления на ГА ООН перечисляла множество заявлений разных деятелей, которые не имеют под собой никаких фактов, а Иран также неоднократно комментировал поставки БПЛА.

«Они просили: «Покажите хоть один дрон, который будет доказывать, что это наш дрон». Поэтому я не могу комментировать подобные заявления. Господин Блинкен много, с энтузиазмом, с пафосом объявляет о многих вещах», — сказал Лавров.

6 июля постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что утверждения Киева о применении иранских беспилотников в ходе конфликта на Украине являются безосновательными.