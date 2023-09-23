Лавров: никто в мире не хочет появления новых ядерных стран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что никто в мире не хочет появления новых ядерных стран.

Как отметил Лавров, он знает про интервью, которое дал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, заявивший, что «из соображений безопасности и для балансировки сил в регионе» его стране придётся обзавестись ядерным оружием, если такое появится у Ирана.

«Я слышал, что было сказано: если у Ирана появится ядерное оружие, то мы, Саудовская Аравия, тоже будем вынуждены об этом думать. Я отношусь к этому как к констатации факта: никто не хочет на планете появления новых ядерных государств», — отметил Лавров.

При этом российский министр подчеркнул, что Иран многократно подтверждал, что у страны нет намерения обзаводиться ядерным оружием.

«У них даже духовный лидер фетву соответствующую выпустил. Поэтому исходим из того, что раз у них не будет бомбы, то и у соседей Ирана не будет искушения идти по этому пути», — заявил глава МИД России.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведёт войну со всеми остальными странами мира.