Саудовский наследный принц заявил, что ядерный удар приведёт к войне в мире

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведёт войну со всеми остальными странами мира.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Он объяснил, что в случае получения Тегераном ядерного оружия Эр-Рияду также придётся пойти на такой шаг из «соображений безопасности» с целью «уравновешивания сил».

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром», — отметил наследный принц.

По его словам, мир не может увидеть ещё одну Хиросиму. Таким образом он напомнил об атомных бомбардировках Соединёнными Штатами японских городов.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и политике ответа на противоборство со стороны США в регионе.