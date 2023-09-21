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Саудовский наследный принц заявил, что ядерный удар приведёт к войне в мире

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заявил, что использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведёт войну со всеми остальными странами мира.
Саудовский наследный принц заявил, что ядерный удар приведёт к войне в мире
  • AP

Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News.

Он объяснил, что в случае получения Тегераном ядерного оружия Эр-Рияду также придётся пойти на такой шаг из «соображений безопасности» с целью «уравновешивания сил».

«Использование ядерного оружия любой страной будет означать, что она ведет войну с остальным миром», — отметил наследный принц.

По его словам, мир не может увидеть ещё одну Хиросиму. Таким образом он напомнил об атомных бомбардировках Соединёнными Штатами японских городов.

Ранее посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль заявил, что Пхеньян следует политике «ядерным оружием на ядерное оружие» и политике ответа на противоборство со стороны США в регионе.

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