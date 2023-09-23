Лавров заявил о планах по развитию инфраструктурных проектов со странами Африки

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал отношения России и стран Африки.

«Переговоры прошли очень конструктивно, плодотворно. Мы в первую очередь рассматривали задачи, которые требуется решить для выполнения решений саммита Россия — Африка, который в июле состоялся в Санкт-Петербурге», — сказал Лавров, отвечая на вопрос RT об итогах встреч с африканскими коллегами на полях ГА ООН.

Глава МИД России отметил, что есть два основных направления работы.

«Это торговля... и совместные инвестиционные проекты, инфраструктурные проекты, проекты в сфере образования, культуры... медицины, здравоохранения», — заявил Лавров.

По его словам, во многих странах Африки есть понимание того, что Россия приходит «не просто с тем, чтобы осваивать природные ресурсы, их вывозить и перерабатывать у себя, а с тем, чтобы реально создавать основы собственной экономики».

«На саммите Россия — Африка выступал президент Уганды... Он привёл очень интересную статистику мирового рынка кофе, который оценивается где-то примерно в $460 млрд в год... Из этих денег Африка получает, сейчас боюсь ошибиться, но точно меньше 10%», — заявил Лавров.

Он отметил, что это яркий пример того, что Африку продолжают использовать в качестве источника ресурсов, как в колониальные времена.

«Наши все планы нацелены на развитие современных технологий, со многими государствами ведём разговор о размещении наземных объектов нашей спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, создании объектов по линии «Росатома», — добавил глава МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия намерена развивать сотрудничество с Африкой в торговле и инвестициях, в борьбе с бедностью и обеспечении продовольственной безопасности.