Лавров: Россия работает с теми, кто уважает себя

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона работает с теми, кто уважает себя.

«Мы работаем с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него цыкнули из Вашингтона. Мы же знаем, как американские дипломаты по всему миру ездят и запрещают встречаться с нашими дипломатами и вообще с российскими представителями», — отметил он.

Вместе с этим Лавров добавил, что такое поведение для США откровенно «позорно».

Ранее Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил о тотальной недоговороспособности Запада.