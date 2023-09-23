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Лавров: Россия работает с теми, кто уважает себя

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона работает с теми, кто уважает себя.

«Мы работаем с теми, кто уважает себя и кто никогда не будет предавать свои национальные интересы, потому что на него цыкнули из Вашингтона. Мы же знаем, как американские дипломаты по всему миру ездят и запрещают встречаться с нашими дипломатами и вообще с российскими представителями», — отметил он.

Вместе с этим Лавров добавил, что такое поведение для США откровенно «позорно».

Ранее Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил о тотальной недоговороспособности Запада.

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