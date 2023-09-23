Лавров призвал Гутерреша обосновать свои заявления по украинским детям

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Генсека ООН Антониу Гутерреша обосновать свои заявления по поводу якобы краж украинских детей.

«На встрече с ним... среди прочих вопросов я поинтересовался, на основе каких фактов он делает такие утверждения. Потому что там никаких ссылок не приводилось», — сказал он.

Лавров отметил, что пока ответ он не получил, но попросил его всё-таки дать высказаться по этому вопросу.

«Возвращаясь к вопросу про детей. Мы, конечно, ждём, что генеральный секретарь как-то обоснует заявления, которые он делает, потому что он должен выступать от имени секретариата ООН в качестве главного административного сотрудника», — заявил Лавров.

Министр напомнил, что Гутерреш на своём посту должен работать бесстрастно, нейтрально, «не получая указания ни от какого-то правительства».

«Так что ждём ответов», — добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Россия спасает детей из новых регионов от обстрелов и террора со стороны Вооружённых сил Украины.