Лавров заявил об обеспокоенности России ситуацией в Косове

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил об обеспокоенности России ситуацией в частично признанном Косове.

«Не может не вызывать беспокойства продолжающаяся деградация обстановки в сербском крае Косово. Поставки оружия косоварам и содействие им в создании армии со стороны НАТО грубо нарушают основополагающую резолюцию 1244 СБ ООН», — заявил он.

Лавров отметил, что весь мир видит, как на Балканах повторяется печальная история Минских соглашений по Украине, которые предусматривали специальный статус республик Донбасса и которые Киев открыто саботировал при поддержке Запада.

«Так и сейчас Евросоюз не хочет заставить своих косовских протеже выполнить договорённости Белграда и Приштины 2013 года о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косова, обладающего специальными правами на свой язык и свои традиции. В обоих случаях Евросоюз выступал гарантом договорённостей, и, судя по всему, судьба у них одинакова. Каков спонсор, таков и результат», — добавил министр.

Глава МИД России также указал, что и в настоящий момент Брюссель навязывает свои «посреднические услуги» Азербайджану и Армении, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ.

21 сентября контингент НАТО начал учения на северо-востоке Косова.