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Миссия НАТО начинает учения на северо-востоке Косова

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Контингент НАТО в частично признанном Косове начинает учения на северо-востоке Косова.
Миссия НАТО начинает учения на северо-востоке Косова
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию альянса.

«Учения — часть более широкого круга деятельности для поддержки оперативных возможностей ключевых тактических подразделений и подразделений поддержки в составе миссии KFOR», — приводит агентство сообщение руководства контингента.

Уточняется, что военнослужащие НАТО будут заняты на расчистке блокады трасс у учебного полигона близ Ново-Село.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризисной ситуации в частично признанном Косове.

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