Миссия НАТО начинает учения на северо-востоке Косова

Контингент НАТО в частично признанном Косове начинает учения на северо-востоке Косова.

Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на миссию альянса.

«Учения — часть более широкого круга деятельности для поддержки оперативных возможностей ключевых тактических подразделений и подразделений поддержки в составе миссии KFOR», — приводит агентство сообщение руководства контингента.

Уточняется, что военнослужащие НАТО будут заняты на расчистке блокады трасс у учебного полигона близ Ново-Село.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности встретиться с президентом Сербии Александром Вучичем для обсуждения кризисной ситуации в частично признанном Косове.