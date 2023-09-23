Лавров заявил о стремлении государств мира к укреплению своего суверенитета

Глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН заявил о стремлении государств мира к укреплению своего суверенитета.

«Основной тенденцией стало стремление государств мирового большинства укреплять суверенитет и отстаивать национальные интересы, традиции, культуру и образ жизни. Они больше не хотят жить под чью-либо диктовку, хотят дружить и торговать (не только. — RT) между собой, но и со всем миром — только на равных и к обоюдной выгоде», — заявил он.

Лавров отметил, что в настоящий момент на подъёме такие объединения, как БРИКС и ШОС, предоставляющие странам Глобального Юга возможности совместного развития и отстаивания достойного места в объективно формирующейся многополярной архитектуре.

«Это вселяет оптимизм во всех, кто верит в верховенство международного права и желает возрождения ООН в качестве центрального координирующего органа мировой политики. Органа, где договариваются о том, как решать проблемы сообща, на основе честного баланса интересов», — сказал российский министр.

Вместе с этим он добавил, что США и подчинённый им «западный коллектив» продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество на враждебные блоки и препятствующие достижению справедливого миропорядка.

«Стремятся заставить мир играть по своим печально известным узкокорыстным правилам», — указал глава МИД России.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира.