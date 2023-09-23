В Париже начались беспорядки во время акции протеста против полицейского насилия
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Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на севере города участники манифестации напали на полицейскую машину. Агрессивные демонстранты начали забрасывать автомобиль камнями и бутылками, а когда полицейские, пытаясь скрыться, упёрлись в дорожный затор, толпа догнала их и попыталась разбить окна палками.
После этого полицейский вышел из автомобиля и направил табельное оружие на демонстрантов и они разбежались, но после его возвращения в машину протестующие продолжили кидать в полицию камни.
Ранее сообщалось, что в Париже проходит акция протеста против полицейского насилия.