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В Париже начались беспорядки во время акции протеста против полицейского насилия

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Столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов начались на акции протеста против полицейского насилия и расизма в Париже.
В Париже начались беспорядки во время акции протеста против полицейского насилия
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на севере города участники манифестации напали на полицейскую машину. Агрессивные демонстранты начали забрасывать автомобиль камнями и бутылками, а когда полицейские, пытаясь скрыться, упёрлись в дорожный затор, толпа догнала их и попыталась разбить окна палками.

После этого полицейский вышел из автомобиля и направил табельное оружие на демонстрантов и они разбежались, но после его возвращения в машину протестующие продолжили кидать в полицию камни.

Ранее сообщалось, что в Париже проходит акция протеста против полицейского насилия.

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