Insa: уровень поддержки правящей в ФРГ коалиции опустился до 37%
- AFP
Об этом свидетельствуют результаты исследования института Insa, предоставленные газете Bild am Sonntag.
Отмечается, что респондентам задали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее время.
Согласно результатам исследования, правящую партию поддержали бы только 37% опрошенных.
В начале сентября рейтинг популярности правящей коалиции в ФРГ упал до минимума (38%) с момента выборов 2021 года в бундестаг.
Подробности — в материале RT.