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Insa: уровень поддержки правящей в ФРГ коалиции опустился до 37%

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Число жителей Германии, которые поддерживают правящую в ФРГ коалицию, достигло минимума со времён выборов 2021 года и составило 37%.
Insa: уровень поддержки правящей в ФРГ коалиции опустился до 37%
  • AFP

Об этом свидетельствуют результаты исследования института Insa, предоставленные газете Bild am Sonntag.

Отмечается, что респондентам задали вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее время.

Согласно результатам исследования, правящую партию поддержали бы только 37% опрошенных.

В начале сентября рейтинг популярности правящей коалиции в ФРГ упал до минимума (38%) с момента выборов 2021 года в бундестаг.

Подробности — в материале RT.

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