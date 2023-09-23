Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
- РИА Новости
«Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.
Он назвал Наполитано выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии.
Российский лидер напомнил, что в юности Наполитано боролся с фашизмом в рядах Сопротивления.
Ранее сообщалось, что президент Италии с 2006 по 2015 год Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни.