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Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано

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Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле в связи со смертью экс-президента страны Джорджо Наполитано.
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
  • РИА Новости

«Уважаемый господин Маттарелла, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Итальянской Республики Джорджо Наполитано», — говорится в телеграмме Путина, размещённой на сайте Кремля.

Он назвал Наполитано выдающимся государственным деятелем и настоящим патриотом Италии.

Российский лидер напомнил, что в юности Наполитано боролся с фашизмом в рядах Сопротивления.

Ранее сообщалось, что президент Италии с 2006 по 2015 год Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни.

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