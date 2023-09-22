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ANSA: экс-президент Италии Наполитано скончался в возрасте 98 лет

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Президент Италии с 2006 по 2015 год Джорджо Наполитано умер на 99-м году жизни. Об этом сообщило новостное агентство ANSA.
ANSA: экс-президент Италии Наполитано скончался в возрасте 98 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Pietro D'Aprano

Отмечается, что политик испытывал проблемы со здоровьем, в последнее время он находился в одной из клиник Рима.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался 12 июня в возрасте 86 лет.

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