Вице-премьер Британии Дауден пообещал годами поддерживать Киев, если потребуется

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон, если потребуется, будет поддерживать Киев годами в её противостоянии с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

«Пока этого (завершения конфликта. — RT) не произойдёт, Великобритания будет стоять на стороне Украины», — сказал он.

Дауден отметил, что Лондон будет поддерживать Киев, чего бы это ни стоило, неделями, месяцами, если потребуется — то годами.

Ранее газета iNews со ссылкой на высокопоставленного британского представителя сообщала, что дипломаты России и Великобритании за последние 1,5 года провели несколько встреч по вопросам международной безопасности на фоне украинского конфликта.

12 сентября начальник британского генштаба Патрик Сандерс заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) теряют 40% дронов из-за ошибок пилотов.