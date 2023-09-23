iNews: Лондон и Москва неоднократно контактировали на фоне конфликта на Украине
Об этом пишет iNews со ссылкой на высокопоставленного британского представителя.
В материале отмечается, что чиновники Великобритании провели переговоры с ключевыми представителями России по вопросам международной безопасности во время конфликта на Украине.
Уточняется, что встречи проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк.
12 сентября российский президент Владимир Путин допустил, что власти Великобритании не знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине.