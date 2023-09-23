RTN: военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией против новой власти
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Гутерреш при попустительстве Парижа и «франкофонных глав» государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию республики в 78-й сессии Генассамблеи ООН.
Абдраман добавил, что Генсек ООН не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от страны, но и удовлетворил фанатичную просьбу экс-министра иностранных дел Нигера отозвать постоянного представителя республики при организации.
16 сентября лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны.