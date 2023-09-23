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RTN: военные Нигера обвинили Гутерреша в сговоре с Францией против новой власти

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Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман в эфире телеканала RTN заявил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш совместно с французскими властями препятствовали участию представителей республики в Генассамблее организации.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Гутерреш при попустительстве Парижа и «франкофонных глав» государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию республики в 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Абдраман добавил, что Генсек ООН не только отказался принять к сведению официальный список делегатов от страны, но и удовлетворил фанатичную просьбу экс-министра иностранных дел Нигера отозвать постоянного представителя республики при организации.

16 сентября лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны.

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