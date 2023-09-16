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Нигер, Мали и Буркина-Фасо подписали хартию о создании альянса для обороны

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Лидеры Нигера, Мали и Буркина-Фасо подписали хартию об учреждении альянса государств Сахеля с целью создания архитектуры коллективной обороны.
Нигер, Мали и Буркина-Фасо подписали хартию о создании альянса для обороны
  • AP

Об этом сообщил президент переходного периода Мали полковник Ассими Гоита в своём аккаунте в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я подписал сегодня с главами государств Буркина-Фасо и Нигер хартию Липтако-Гурма, учреждающую Альянс государств Сахеля», — приводит сообщение РИА Новости.

Как отметил Гоита, создание этого альянса нацелено на установление взаимопомощи между государствами для обеспечения блага населения.

Ранее сообщалось, что Нигер разрешит в случае агрессии разместить у себя военных Мали и Буркина-Фасо.

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