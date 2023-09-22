Ведущий Fox News Грег Гатфелд считает сумасшествием то, что украинских военных представляет американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло. Журналист задался вопросом, как этот человек оказался на своём посту и неужели «деньги налогоплательщиков идут на это».

Гатфелд напомнил, что на прошлой неделе сенатор Джей Ди Вэнс поинтересовался у госсекретаря Энтони Блинкена: «Кто это, чёрт возьми, такой и почему американский гражданин выступает представителем иностранного государства?»

«Кто этот клоун? Почему американец выступает в качестве представителя ВСУ и кто за всё это платит? И почему он навевает мне воспоминания о поварихе в восьмом классе?» — сказал журналист.

По мнению Гатфелда, «Сара — идеальное олицетворение украинского конфликта: вбухивает в себя огромные деньги, опирается на риторику, а не на реальность, и произносит пафосные речи о свободе».

«Но если присмотреться — вам не понравится то, что вы увидите», — заключил ведущий.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

Ранее Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.