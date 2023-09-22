Первый замглавы МИД России обсудил в Калиниграде ситуацию в Балтийском регионе

Первый замглавы МИД России Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом Владимиром Воробьёвым военно-политическую обстановку в Балтийском регионе.

Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Была проведена встреча с командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Владимиром Воробьёвым, в ходе которой рассмотрена проблематика военно-политической обстановки в Балтийском регионе и противодействия угрозам национальной безопасности России», — отметили в ведомстве.

Ранее малый ракетный корабль «Серпухов» Балтийского флота выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Белом море.