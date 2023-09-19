Корабль Балтийского флота выполнил стрельбу «Калибром» в Белом море

Малый ракетный корабль «Серпухов» Балтийского флота выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели в Белом море, сообщило Минобороны России.

По информации ведомства, стрельба выполнялась по цели на полигоне «Чижа», ракета успешно уничтожила цель. Для выполнения задачи военные осуществили выход в морские полигоны Северного флота.

Также в Минобороны России отметили, что экипаж корабля для соответствующего манёвра преодолел 3,3 тыс. морских миль.

Ранее сообщалось, что Балтфлот провёл учения по нанесению условных ударов по целям в Финском заливе крылатыми ракетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион».