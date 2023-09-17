Балтийский флот провёл тренировку на побережье Финского залива
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«К выполнению мероприятий боевой подготовки были привлечены дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», комплексы разведки морской и воздушной обстановки Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота.
Расчёты отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в позиционный район на побережье Финского залива.
Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.