Балтийский флот провёл тренировку на побережье Финского залива

Балтийский флот сообщил о проведении планового учения по нанесению условных ударов по целям в Финском заливе крылатыми ракетами береговых противокорабельных комплексов «Бастион».

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«К выполнению мероприятий боевой подготовки были привлечены дивизион береговых ракетных комплексов «Бастион», комплексы разведки морской и воздушной обстановки Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы флота. Расчёты отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в позиционный район на побережье Финского залива. Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков» проведёт ряд тренировок в Атлантике.