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Do Rzeczy: Варшава заинтересована в эскалации конфликта с Украиной

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Польские власти не хотят урегулирования кризиса в отношениях с Украиной, им необходима эскалация напряжённости. Об этом заявил политолог Павел Мусялек в интервью изданию Do Rzeczy.
Do Rzeczy: Варшава заинтересована в эскалации конфликта с Украиной
  • AP
  • © Libkos

По его словам, избирательная кампания в Польше не способствует нормализации отношений.

«Усталость общества от конфликта, а также непростая экономическая ситуация в Польше приводят к тому, что у польских политиков нет особо сильной мотивации для разрешения этого кризиса, наоборот, они заинтересованы в его эскалации», — сказал Мусялек.

Политолог подчеркнул, что страны с большой долей вероятности не вернутся к тому уровню отношений, что был раньше.

Ранее польский лидер Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. 

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, Варшава не передаёт Украине никакого оружия, так как сама вооружается самыми современными системами.

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