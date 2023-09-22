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Лавров обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию вокруг Украины

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Глава МИД России Сергей Лавров на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провёл встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию вокруг Украины
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине», — говорится в заявлении МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что отмечен конструктивный характер прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях.

Ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил на встрече с Лавровым конфликт на Украине.

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