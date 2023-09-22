Лавров обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию вокруг Украины
- globallookpress.com
- © MFA Russia
«Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине», — говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве подчеркнули, что отмечен конструктивный характер прагматичного российско-венгерского взаимодействия в различных областях.
Ранее стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудил на встрече с Лавровым конфликт на Украине.