Гутерриш обсудил с Лавровым Украину и обязательства США по ООН
Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации.
«Они также обсудили Саммит будущего и вопросы принимающей ООН стороны», — отметили в организации.
Ранее сообщалось, что Лавров начал переговоры с генсеком ООН Гутеррешем.
Также Лавров провёл переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генассамблеи ООН.
Кроме того, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что США хотели оказать давление, ограничив передвижение пула Лаврова.