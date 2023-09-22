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Гутерриш обсудил с Лавровым Украину и обязательства США по ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым конфликт на Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, стороны обсудили вопросы, касающиеся обязательств США по штаб-квартире всемирной организации.

«Они также обсудили Саммит будущего и вопросы принимающей ООН стороны», — отметили в организации.

Ранее сообщалось, что Лавров начал переговоры с генсеком ООН Гутеррешем.

Также Лавров провёл переговоры с председателем руководящего президентского совета Йемена Ришадом Аль-Алими на полях Генассамблеи ООН.

Кроме того, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что США хотели оказать давление, ограничив передвижение пула Лаврова.

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