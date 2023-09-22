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В КНР выступили против незаконного присутствия военных в Сирии

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В Китае высказались против незаконного военного присутствия на территории Сирии и разграбления ресурсов государства.
В КНР выступили против незаконного присутствия военных в Сирии
  • AFP
  • © Ludovic MARIN / SANA

«Китай… выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии», — приводит ТАСС заявление по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Сирии Башаром Асадом в Ханчжоу.

Пекин призвал отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии.

Ранее Сирия призвала обратить внимание международного сообщества на непрекращающееся разграбление её природных ресурсов Вашингтоном и связанными с США террористическими формированиями.

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