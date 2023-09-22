В КНР выступили против незаконного присутствия военных в Сирии

В Китае высказались против незаконного военного присутствия на территории Сирии и разграбления ресурсов государства.

«Китай… выступает против незаконного военного присутствия в Сирии, проведения незаконных военных операций, незаконного разграбления природных ресурсов Сирии», — приводит ТАСС заявление по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Сирии Башаром Асадом в Ханчжоу.

Пекин призвал отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии.

Ранее Сирия призвала обратить внимание международного сообщества на непрекращающееся разграбление её природных ресурсов Вашингтоном и связанными с США террористическими формированиями.